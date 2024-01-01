海地古德兑巴拉圭瓜拉尼
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|1 HTG兑PYG
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|57.7472
|57.7472
|低
|57.0918
|56.5680
|一般
|57.4721
|57.0946
|更改
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1 HTG 兑 PYG 统计信息
过去 30 天，HTG 兑 PYG 的表现如下：30 天高点为 57.7472，30 天低点为 57.0918。这意味着 30 天平均值为 57.4721。HTG 兑 PYG 的变化为 0.30。
过去 90 天，HTG 兑 PYG 的表现如下：90 天高点为 57.7472，90 天低点为 56.5680。这意味着 90 天平均值为 57.0946。HTG 兑 PYG 的变化为 1.17。
如何将海地古德兑换成巴拉圭瓜拉尼
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HTG作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PYG作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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