克罗地亚库纳兑佛得角埃斯库多

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1,000 hrk
14,413.10 cve

kn1.000 HRK = Esc14.41 CVE

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1 HRK兑CVE过去 30 天过去 90 天
14.614214.7531
14.395014.3950
一般14.494114.5693
更改-1.09%-1.55%
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1 HRK 兑 CVE 统计信息

过去 30 天，HRK 兑 CVE 的表现如下：30 天高点为 14.6142，30 天低点为 14.3950。这意味着 30 天平均值为 14.4941。HRK 兑 CVE 的变化为 -1.09。

过去 90 天，HRK 兑 CVE 的表现如下：90 天高点为 14.7531，90 天低点为 14.3950。这意味着 90 天平均值为 14.5693。HRK 兑 CVE 的变化为 -1.55。

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