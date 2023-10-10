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GBP 兑 CNY 换算表

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1GBP1.1570711.224101.9071.665011.91371.1102722.2947
1USD0.945350.816993183.25751.36031.563480.907118.2146
1INR0.01135460.009812850.012010910.01633850.01877880.01089510.218774

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如何将英镑兑换成转人民币元

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英镑/人民币汇率
1 GBP8.93398 CNY
5 GBP44.66990 CNY
10 GBP89.33980 CNY
20 GBP178.67960 CNY
50 GBP446.69900 CNY
100 GBP893.39800 CNY
250 GBP2233.49500 CNY
500 GBP4466.99000 CNY
1000 GBP8933.98000 CNY
2000 GBP17867.96000 CNY
5000 GBP44669.90000 CNY
10000 GBP89339.80000 CNY
人民币/英镑汇率
1 CNY0.11193 GBP
5 CNY0.55966 GBP
10 CNY1.11932 GBP
20 CNY2.23864 GBP
50 CNY5.59660 GBP
100 CNY11.19320 GBP
250 CNY27.98300 GBP
500 CNY55.96600 GBP
1000 CNY111.93200 GBP
2000 CNY223.86400 GBP
5000 CNY559.66000 GBP
10000 CNY1119.32000 GBP