1000 欧元兑to Hong Kong dollars

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1GBP1.156411.2262102.0781.667261.911611.1091622.3083
1USD0.943050.815528183.24751.35971.558970.904618.193
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欧元/港元汇率
1 EUR8.29141 HKD
5 EUR41.45705 HKD
10 EUR82.91410 HKD
20 EUR165.82820 HKD
50 EUR414.57050 HKD
100 EUR829.14100 HKD
250 EUR2072.85250 HKD
500 EUR4145.70500 HKD
1000 EUR8291.41000 HKD
2000 EUR16582.82000 HKD
5000 EUR41457.05000 HKD
10000 EUR82914.10000 HKD
港元/欧元汇率
100 HKD12.06070 EUR
200 HKD24.12140 EUR
300 HKD36.18210 EUR
500 HKD60.30350 EUR
1000 HKD120.60700 EUR
2000 HKD241.21400 EUR
2500 HKD301.51750 EUR
3000 HKD361.82100 EUR
4000 HKD482.42800 EUR
5000 HKD603.03500 EUR
10000 HKD1206.07000 EUR
20000 HKD2412.14000 EUR