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1 EUR7.72611 CNY
5 EUR38.63055 CNY
10 EUR77.26110 CNY
20 EUR154.52220 CNY
50 EUR386.30550 CNY
100 EUR772.61100 CNY
250 EUR1931.52750 CNY
500 EUR3863.05500 CNY
1000 EUR7726.11000 CNY
2000 EUR15452.22000 CNY
5000 EUR38630.55000 CNY
10000 EUR77261.10000 CNY
人民币/欧元汇率
1 CNY0.12943 EUR
5 CNY0.64715 EUR
10 CNY1.29431 EUR
20 CNY2.58862 EUR
50 CNY6.47155 EUR
100 CNY12.94310 EUR
250 CNY32.35775 EUR
500 CNY64.71550 EUR
1000 CNY129.43100 EUR
2000 CNY258.86200 EUR
5000 CNY647.15500 EUR
10000 CNY1294.31000 EUR