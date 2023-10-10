10000 欧元兑to Bulgarian levs

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1GBP1.1567411.2219101.7321.663561.910411.1068822.3495
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欧元/保加利亚列弗汇率
1 EUR1.95579 BGN
5 EUR9.77895 BGN
10 EUR19.55790 BGN
20 EUR39.11580 BGN
50 EUR97.78950 BGN
100 EUR195.57900 BGN
250 EUR488.94750 BGN
500 EUR977.89500 BGN
1000 EUR1955.79000 BGN
2000 EUR3911.58000 BGN
5000 EUR9778.95000 BGN
10000 EUR19557.90000 BGN
保加利亚列弗/欧元汇率
1 BGN0.51130 EUR
5 BGN2.55651 EUR
10 BGN5.11302 EUR
20 BGN10.22604 EUR
50 BGN25.56510 EUR
100 BGN51.13020 EUR
250 BGN127.82550 EUR
500 BGN255.65100 EUR
1000 BGN511.30200 EUR
2000 BGN1022.60400 EUR
5000 BGN2556.51000 EUR
10000 BGN5113.02000 EUR