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1 CHF兑RON过去 30 天过去 90 天
5.31355.3425
5.23345.1325
一般5.28725.2705
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1 CHF 兑 RON 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 RON 的表现如下：30 天高点为 5.3135，30 天低点为 5.2334。这意味着 30 天平均值为 5.2872。CHF 兑 RON 的变化为 1.12。

过去 90 天，CHF 兑 RON 的表现如下：90 天高点为 5.3425，90 天低点为 5.1325。这意味着 90 天平均值为 5.2705。CHF 兑 RON 的变化为 3.11。

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瑞士法郎/罗马尼亚列伊汇率
1 CHF5.29197 RON
5 CHF26.45985 RON
10 CHF52.91970 RON
20 CHF105.83940 RON
50 CHF264.59850 RON
100 CHF529.19700 RON
250 CHF1,322.99250 RON
500 CHF2,645.98500 RON
1000 CHF5,291.97000 RON
2000 CHF10,583.94000 RON
5000 CHF26,459.85000 RON
10000 CHF52,919.70000 RON
罗马尼亚列伊/瑞士法郎汇率
1 RON0.18897 CHF
5 RON0.94483 CHF
10 RON1.88965 CHF
20 RON3.77930 CHF
50 RON9.44825 CHF
100 RON18.89650 CHF
250 RON47.24125 CHF
500 RON94.48250 CHF
1000 RON188.96500 CHF
2000 RON377.93000 CHF
5000 RON944.82500 CHF
10000 RON1,889.65000 CHF