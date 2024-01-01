5 伯利兹元兑阿根廷比索

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伯利兹元/阿根廷比索汇率
1 BZD436.37500 ARS
5 BZD2,181.87500 ARS
10 BZD4,363.75000 ARS
20 BZD8,727.50000 ARS
50 BZD21,818.75000 ARS
100 BZD43,637.50000 ARS
250 BZD109,093.75000 ARS
500 BZD218,187.50000 ARS
1000 BZD436,375.00000 ARS
2000 BZD872,750.00000 ARS
5000 BZD2,181,875.00000 ARS
10000 BZD4,363,750.00000 ARS
阿根廷比索/伯利兹元汇率
1 ARS0.00229 BZD
5 ARS0.01146 BZD
10 ARS0.02292 BZD
20 ARS0.04583 BZD
50 ARS0.11458 BZD
100 ARS0.22916 BZD
250 ARS0.57290 BZD
500 ARS1.14581 BZD
1000 ARS2.29161 BZD
2000 ARS4.58322 BZD
5000 ARS11.45805 BZD
10000 ARS22.91610 BZD