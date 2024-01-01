白俄罗斯卢布兑蒙古图格里克

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1 BYN兑MNT过去 30 天过去 90 天
1,037.37001,042.0500
1,032.87001,031.4400
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1 BYN 兑 MNT 统计信息

过去 30 天，BYN 兑 MNT 的表现如下：30 天高点为 1,037.3700，30 天低点为 1,032.8700。这意味着 30 天平均值为 1,033.8783。BYN 兑 MNT 的变化为 -0.01。

过去 90 天，BYN 兑 MNT 的表现如下：90 天高点为 1,042.0500，90 天低点为 1,031.4400。这意味着 90 天平均值为 1,033.4739。BYN 兑 MNT 的变化为 0.04。

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