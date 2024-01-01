白俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔
按实际汇率将 BYN 换算成 KHR
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|1 BYN兑KHR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|1,258.8700
|1,260.2400
|低
|1,253.2500
|1,246.6100
|一般
|1,255.9963
|1,254.7251
|更改
|-0.31%
|0.61%
|查看完整历史记录
1 BYN 兑 KHR 统计信息
过去 30 天，BYN 兑 KHR 的表现如下：30 天高点为 1,258.8700，30 天低点为 1,253.2500。这意味着 30 天平均值为 1,255.9963。BYN 兑 KHR 的变化为 -0.31。
过去 90 天，BYN 兑 KHR 的表现如下：90 天高点为 1,260.2400，90 天低点为 1,246.6100。这意味着 90 天平均值为 1,254.7251。BYN 兑 KHR 的变化为 0.61。
如何将白俄罗斯卢布兑换成柬埔寨瑞尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BYN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KHR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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