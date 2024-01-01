白俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索
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|1 BYN兑COP
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|1,269.9400
|1,276.8400
|低
|1,197.4500
|1,165.7700
|一般
|1,234.2873
|1,224.9166
|更改
|2.95%
|6.28%
|查看完整历史记录
1 BYN 兑 COP 统计信息
过去 30 天，BYN 兑 COP 的表现如下：30 天高点为 1,269.9400，30 天低点为 1,197.4500。这意味着 30 天平均值为 1,234.2873。BYN 兑 COP 的变化为 2.95。
过去 90 天，BYN 兑 COP 的表现如下：90 天高点为 1,276.8400，90 天低点为 1,165.7700。这意味着 90 天平均值为 1,224.9166。BYN 兑 COP 的变化为 6.28。
如何将白俄罗斯卢布兑换成哥伦比亚比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BYN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择COP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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|白俄罗斯卢布/哥伦比亚比索汇率
|1 BYN
|1,264.02000 COP
|5 BYN
|6,320.10000 COP
|10 BYN
|12,640.20000 COP
|20 BYN
|25,280.40000 COP
|50 BYN
|63,201.00000 COP
|100 BYN
|126,402.00000 COP
|250 BYN
|316,005.00000 COP
|500 BYN
|632,010.00000 COP
|1000 BYN
|1,264,020.00000 COP
|2000 BYN
|2,528,040.00000 COP
|5000 BYN
|6,320,100.00000 COP
|10000 BYN
|12,640,200.00000 COP