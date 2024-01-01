博茨瓦纳普拉兑苏里南元

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1 BWP兑SRD过去 30 天过去 90 天
2.22772.4288
2.12592.1259
一般2.17312.2781
更改-3.75%-11.24%
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1 BWP 兑 SRD 统计信息

过去 30 天，BWP 兑 SRD 的表现如下：30 天高点为 2.2277，30 天低点为 2.1259。这意味着 30 天平均值为 2.1731。BWP 兑 SRD 的变化为 -3.75。

过去 90 天，BWP 兑 SRD 的表现如下：90 天高点为 2.4288，90 天低点为 2.1259。这意味着 90 天平均值为 2.2781。BWP 兑 SRD 的变化为 -11.24。

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