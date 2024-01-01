巴哈马元兑圭亚那元

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1,000 bsd
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B$1.000 BSD = GY$208.7 GYD

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1 BSD兑GYD过去 30 天过去 90 天
209.0500209.2500
208.3000208.3000
一般208.6350208.8089
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1 BSD 兑 GYD 统计信息

过去 30 天，BSD 兑 GYD 的表现如下：30 天高点为 209.0500，30 天低点为 208.3000。这意味着 30 天平均值为 208.6350。BSD 兑 GYD 的变化为 0.07。

过去 90 天，BSD 兑 GYD 的表现如下：90 天高点为 209.2500，90 天低点为 208.3000。这意味着 90 天平均值为 208.8089。BSD 兑 GYD 的变化为 -0.10。

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