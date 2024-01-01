文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
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|1 BND兑UZS
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|9,512.8300
|9,512.8300
|低
|9,339.3600
|9,258.1300
|一般
|9,406.4950
|9,373.4702
|更改
|1.86%
|1.42%
|查看完整历史记录
1 BND 兑 UZS 统计信息
过去 30 天，BND 兑 UZS 的表现如下：30 天高点为 9,512.8300，30 天低点为 9,339.3600。这意味着 30 天平均值为 9,406.4950。BND 兑 UZS 的变化为 1.86。
过去 90 天，BND 兑 UZS 的表现如下：90 天高点为 9,512.8300，90 天低点为 9,258.1300。这意味着 90 天平均值为 9,373.4702。BND 兑 UZS 的变化为 1.42。
如何将文莱元兑换成乌兹别克斯坦索姆
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择UZS作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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