巴林第纳尔兑泰铢
按实际汇率将 BHD 换算成 THB
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|1 BHD兑THB
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|96.5438
|98.0464
|低
|93.6804
|93.6804
|一般
|95.3566
|96.5760
|更改
|-2.29%
|-3.25%
|查看完整历史记录
1 BHD 兑 THB 统计信息
过去 30 天，BHD 兑 THB 的表现如下：30 天高点为 96.5438，30 天低点为 93.6804。这意味着 30 天平均值为 95.3566。BHD 兑 THB 的变化为 -2.29。
过去 90 天，BHD 兑 THB 的表现如下：90 天高点为 98.0464，90 天低点为 93.6804。这意味着 90 天平均值为 96.5760。BHD 兑 THB 的变化为 -3.25。
如何将巴林第纳尔兑换成泰铢
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BHD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择THB作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示BHD兑THB的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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