10 巴林第纳尔兑俄罗斯卢布

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巴林第纳尔/俄罗斯卢布汇率
1 BHD247.27500 RUB
5 BHD1,236.37500 RUB
10 BHD2,472.75000 RUB
20 BHD4,945.50000 RUB
50 BHD12,363.75000 RUB
100 BHD24,727.50000 RUB
250 BHD61,818.75000 RUB
500 BHD123,637.50000 RUB
1000 BHD247,275.00000 RUB
2000 BHD494,550.00000 RUB
5000 BHD1,236,375.00000 RUB
10000 BHD2,472,750.00000 RUB
俄罗斯卢布/巴林第纳尔汇率
1 RUB0.00404 BHD
5 RUB0.02022 BHD
10 RUB0.04044 BHD
20 RUB0.08088 BHD
50 RUB0.20220 BHD
100 RUB0.40441 BHD
250 RUB1.01102 BHD
500 RUB2.02205 BHD
1000 RUB4.04409 BHD
2000 RUB8.08818 BHD
5000 RUB20.22045 BHD
10000 RUB40.44090 BHD