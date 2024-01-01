5 保加利亚列弗兑汤加潘加

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保加利亚列弗/汤加潘加汇率
1 BGN1.28805 TOP
5 BGN6.44025 TOP
10 BGN12.88050 TOP
20 BGN25.76100 TOP
50 BGN64.40250 TOP
100 BGN128.80500 TOP
250 BGN322.01250 TOP
500 BGN644.02500 TOP
1000 BGN1,288.05000 TOP
2000 BGN2,576.10000 TOP
5000 BGN6,440.25000 TOP
10000 BGN12,880.50000 TOP
汤加潘加/保加利亚列弗汇率
1 TOP0.77637 BGN
5 TOP3.88184 BGN
10 TOP7.76367 BGN
20 TOP15.52734 BGN
50 TOP38.81835 BGN
100 TOP77.63670 BGN
250 TOP194.09175 BGN
500 TOP388.18350 BGN
1000 TOP776.36700 BGN
2000 TOP1,552.73400 BGN
5000 TOP3,881.83500 BGN
10000 TOP7,763.67000 BGN