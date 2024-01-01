250 安哥拉宽扎兑人民币

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CNY
1 AOA兑CNY过去 30 天过去 90 天
0.00770.0082
0.00730.0073
一般0.00760.0078
更改3.34%-5.20%
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1 AOA 兑 CNY 统计信息

过去 30 天，AOA 兑 CNY 的表现如下：30 天高点为 0.0077，30 天低点为 0.0073。这意味着 30 天平均值为 0.0076。AOA 兑 CNY 的变化为 3.34。

过去 90 天，AOA 兑 CNY 的表现如下：90 天高点为 0.0082，90 天低点为 0.0073。这意味着 90 天平均值为 0.0078。AOA 兑 CNY 的变化为 -5.20。

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热门货币

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.921.381.4881.3117.59484.0620.766
1 EUR1.08711.51.6171.42319.11891.3410.833
1 CAD0.7240.66711.0780.94912.74560.8940.555
1 AUD0.6720.6190.92810.8811.82656.5020.515

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安哥拉宽扎/人民币汇率
1 AOA0.00773 CNY
5 AOA0.03867 CNY
10 AOA0.07735 CNY
20 AOA0.15470 CNY
50 AOA0.38674 CNY
100 AOA0.77349 CNY
250 AOA1.93372 CNY
500 AOA3.86744 CNY
1000 AOA7.73487 CNY
2000 AOA15.46974 CNY
5000 AOA38.67435 CNY
10000 AOA77.34870 CNY
人民币/安哥拉宽扎汇率
1 CNY129.28500 AOA
5 CNY646.42500 AOA
10 CNY1,292.85000 AOA
20 CNY2,585.70000 AOA
50 CNY6,464.25000 AOA
100 CNY12,928.50000 AOA
250 CNY32,321.25000 AOA
500 CNY64,642.50000 AOA
1000 CNY129,285.00000 AOA
2000 CNY258,570.00000 AOA
5000 CNY646,425.00000 AOA
10000 CNY1,292,850.00000 AOA