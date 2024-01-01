500 ZMW'den İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile ZMW → GBP çevirin

500 zmw
15,07 gbp

1,000ZK ZMW = 0,03014£ GBP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0327
Düşük0,02920,0289
Ortalama0,03030,0303
Değişim-6.28%2.14%
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1 ZMW → GBP istatistikleri

ZMW → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → GBP kurundaki değişiklik -6.28 değerindeydi.

ZMW → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0327, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → GBP kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / İngiliz Pound Sterlini
1 ZMW0,03014 GBP
5 ZMW0,15071 GBP
10 ZMW0,30143 GBP
20 ZMW0,60286 GBP
50 ZMW1,50714 GBP
100 ZMW3,01428 GBP
250 ZMW7,53570 GBP
500 ZMW15,07140 GBP
1000 ZMW30,14280 GBP
2000 ZMW60,28560 GBP
5000 ZMW150,71400 GBP
10000 ZMW301,42800 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / ZMW
1 GBP33,17550 ZMW
5 GBP165,87750 ZMW
10 GBP331,75500 ZMW
20 GBP663,51000 ZMW
50 GBP1.658,77500 ZMW
100 GBP3.317,55000 ZMW
250 GBP8.293,87500 ZMW
500 GBP16.587,75000 ZMW
1000 GBP33.175,50000 ZMW
2000 GBP66.351,00000 ZMW
5000 GBP165.877,50000 ZMW
10000 GBP331.755,00000 ZMW