10 bin Güney Afrika randından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile ZAR → VUV çevirin

10.000 zar
66.477 vuv

1,000R ZAR = 6,648VT VUV

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → VUV çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,68756,7158
Düşük6,55386,3340
Ortalama6,61726,5707
Değişim1.36%1.72%
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1 ZAR → VUV istatistikleri

ZAR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6875, en düşük 6,5538 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6172 oldu. ZAR → VUV kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

ZAR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,7158, en düşük 6,3340 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5707 oldu. ZAR → VUV kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Vanuatu Vatusu
1 ZAR6,64769 VUV
5 ZAR33,23845 VUV
10 ZAR66,47690 VUV
20 ZAR132,95380 VUV
50 ZAR332,38450 VUV
100 ZAR664,76900 VUV
250 ZAR1.661,92250 VUV
500 ZAR3.323,84500 VUV
1000 ZAR6.647,69000 VUV
2000 ZAR13.295,38000 VUV
5000 ZAR33.238,45000 VUV
10000 ZAR66.476,90000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Güney Afrika Randı
1 VUV0,15043 ZAR
5 VUV0,75214 ZAR
10 VUV1,50428 ZAR
20 VUV3,00856 ZAR
50 VUV7,52140 ZAR
100 VUV15,04280 ZAR
250 VUV37,60700 ZAR
500 VUV75,21400 ZAR
1000 VUV150,42800 ZAR
2000 VUV300,85600 ZAR
5000 VUV752,14000 ZAR
10000 VUV1.504,28000 ZAR