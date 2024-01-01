20 Güney Afrika randından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile ZAR → UGX çevirin

20 zar
4.069 ugx

1,000R ZAR = 203,5Ush UGX

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → UGX çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek206,0350210,8510
Düşük200,7930198,8340
Ortalama203,6538204,3173
Değişim0.46%-0.17%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → UGX istatistikleri

ZAR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 206,0350, en düşük 200,7930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 203,6538 oldu. ZAR → UGX kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

ZAR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 210,8510, en düşük 198,8340 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 204,3173 oldu. ZAR → UGX kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Uganda Şilini
1 ZAR203,47000 UGX
5 ZAR1.017,35000 UGX
10 ZAR2.034,70000 UGX
20 ZAR4.069,40000 UGX
50 ZAR10.173,50000 UGX
100 ZAR20.347,00000 UGX
250 ZAR50.867,50000 UGX
500 ZAR101.735,00000 UGX
1000 ZAR203.470,00000 UGX
2000 ZAR406.940,00000 UGX
5000 ZAR1.017.350,00000 UGX
10000 ZAR2.034.700,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Güney Afrika Randı
1 UGX0,00491 ZAR
5 UGX0,02457 ZAR
10 UGX0,04915 ZAR
20 UGX0,09829 ZAR
50 UGX0,24574 ZAR
100 UGX0,49147 ZAR
250 UGX1,22868 ZAR
500 UGX2,45737 ZAR
1000 UGX4,91473 ZAR
2000 UGX9,82946 ZAR
5000 UGX24,57365 ZAR
10000 UGX49,14730 ZAR