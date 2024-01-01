20 Güney Afrika randından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → TWD çevirin

20 zar
35,88 twd

1,000R ZAR = 1,794NT$ TWD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,81271,8127
Düşük1,77811,7015
Ortalama1,79451,7707
Değişim0.89%2.81%
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1 ZAR → TWD istatistikleri

ZAR → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8127, en düşük 1,7781 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7945 oldu. ZAR → TWD kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

ZAR → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8127, en düşük 1,7015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7707 oldu. ZAR → TWD kurundaki değişiklik 2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Yeni Tayvan Doları
1 ZAR1,79382 TWD
5 ZAR8,96910 TWD
10 ZAR17,93820 TWD
20 ZAR35,87640 TWD
50 ZAR89,69100 TWD
100 ZAR179,38200 TWD
250 ZAR448,45500 TWD
500 ZAR896,91000 TWD
1000 ZAR1.793,82000 TWD
2000 ZAR3.587,64000 TWD
5000 ZAR8.969,10000 TWD
10000 ZAR17.938,20000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Güney Afrika Randı
1 TWD0,55747 ZAR
5 TWD2,78735 ZAR
10 TWD5,57470 ZAR
20 TWD11,14940 ZAR
50 TWD27,87350 ZAR
100 TWD55,74700 ZAR
250 TWD139,36750 ZAR
500 TWD278,73500 ZAR
1000 TWD557,47000 ZAR
2000 TWD1.114,94000 ZAR
5000 TWD2.787,35000 ZAR
10000 TWD5.574,70000 ZAR