Güney Afrika randından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile ZAR → SVC çevirin

1.000 zar
478,53 svc

1,000R ZAR = 0,4785₡ SVC

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SVC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48730,4879
Düşük0,47470,4614
Ortalama0,48050,4772
Değişim-0.11%1.43%
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1 ZAR → SVC istatistikleri

ZAR → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4873, en düşük 0,4747 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4805 oldu. ZAR → SVC kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

ZAR → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4879, en düşük 0,4614 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4772 oldu. ZAR → SVC kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / El Salvador Kolonu
1 ZAR0,47853 SVC
5 ZAR2,39263 SVC
10 ZAR4,78526 SVC
20 ZAR9,57052 SVC
50 ZAR23,92630 SVC
100 ZAR47,85260 SVC
250 ZAR119,63150 SVC
500 ZAR239,26300 SVC
1000 ZAR478,52600 SVC
2000 ZAR957,05200 SVC
5000 ZAR2.392,63000 SVC
10000 ZAR4.785,26000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Güney Afrika Randı
1 SVC2,08975 ZAR
5 SVC10,44875 ZAR
10 SVC20,89750 ZAR
20 SVC41,79500 ZAR
50 SVC104,48750 ZAR
100 SVC208,97500 ZAR
250 SVC522,43750 ZAR
500 SVC1.044,87500 ZAR
1000 SVC2.089,75000 ZAR
2000 SVC4.179,50000 ZAR
5000 SVC10.448,75000 ZAR
10000 SVC20.897,50000 ZAR