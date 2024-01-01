2.000 Güney Afrika randından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ZAR → NOK çevirin

2.000 zar
1.197,67 nok

1,000R ZAR = 0,5988kr NOK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60280,6028
Düşük0,57860,5566
Ortalama0,59450,5843
Değişim3.49%2.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → NOK istatistikleri

ZAR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6028, en düşük 0,5786 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5945 oldu. ZAR → NOK kurundaki değişiklik 3.49 değerindeydi.

ZAR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6028, en düşük 0,5566 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5843 oldu. ZAR → NOK kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Norveç Kronu
1 ZAR0,59884 NOK
5 ZAR2,99418 NOK
10 ZAR5,98836 NOK
20 ZAR11,97672 NOK
50 ZAR29,94180 NOK
100 ZAR59,88360 NOK
250 ZAR149,70900 NOK
500 ZAR299,41800 NOK
1000 ZAR598,83600 NOK
2000 ZAR1.197,67200 NOK
5000 ZAR2.994,18000 NOK
10000 ZAR5.988,36000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Güney Afrika Randı
1 NOK1,66991 ZAR
5 NOK8,34955 ZAR
10 NOK16,69910 ZAR
20 NOK33,39820 ZAR
50 NOK83,49550 ZAR
100 NOK166,99100 ZAR
250 NOK417,47750 ZAR
500 NOK834,95500 ZAR
1000 NOK1.669,91000 ZAR
2000 NOK3.339,82000 ZAR
5000 NOK8.349,55000 ZAR
10000 NOK16.699,10000 ZAR