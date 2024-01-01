5 Güney Afrika randından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile ZAR → KGS çevirin

5 zar
23,08 kgs

1,000R ZAR = 4,616Лв KGS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KGS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,78294,8824
Düşük4,57884,5788
Ortalama4,68014,7357
Değişim-2.03%-3.49%
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1 ZAR → KGS istatistikleri

ZAR → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7829, en düşük 4,5788 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,6801 oldu. ZAR → KGS kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

ZAR → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8824, en düşük 4,5788 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7357 oldu. ZAR → KGS kurundaki değişiklik -3.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kırgızistan Somu
1 ZAR4,61573 KGS
5 ZAR23,07865 KGS
10 ZAR46,15730 KGS
20 ZAR92,31460 KGS
50 ZAR230,78650 KGS
100 ZAR461,57300 KGS
250 ZAR1.153,93250 KGS
500 ZAR2.307,86500 KGS
1000 ZAR4.615,73000 KGS
2000 ZAR9.231,46000 KGS
5000 ZAR23.078,65000 KGS
10000 ZAR46.157,30000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Güney Afrika Randı
1 KGS0,21665 ZAR
5 KGS1,08325 ZAR
10 KGS2,16650 ZAR
20 KGS4,33300 ZAR
50 KGS10,83250 ZAR
100 KGS21,66500 ZAR
250 KGS54,16250 ZAR
500 KGS108,32500 ZAR
1000 KGS216,65000 ZAR
2000 KGS433,30000 ZAR
5000 KGS1.083,25000 ZAR
10000 KGS2.166,50000 ZAR