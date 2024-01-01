250 Güney Afrika randından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → JMD çevirin

250 zar
2.134,56 jmd

1,000R ZAR = 8,538J$ JMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,71468,7146
Düşük8,46758,2093
Ortalama8,58028,5042
Değişim0.11%1.72%
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1 ZAR → JMD istatistikleri

ZAR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7146, en düşük 8,4675 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5802 oldu. ZAR → JMD kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

ZAR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7146, en düşük 8,2093 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5042 oldu. ZAR → JMD kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Jamaika Doları
1 ZAR8,53822 JMD
5 ZAR42,69110 JMD
10 ZAR85,38220 JMD
20 ZAR170,76440 JMD
50 ZAR426,91100 JMD
100 ZAR853,82200 JMD
250 ZAR2.134,55500 JMD
500 ZAR4.269,11000 JMD
1000 ZAR8.538,22000 JMD
2000 ZAR17.076,44000 JMD
5000 ZAR42.691,10000 JMD
10000 ZAR85.382,20000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Güney Afrika Randı
1 JMD0,11712 ZAR
5 JMD0,58560 ZAR
10 JMD1,17120 ZAR
20 JMD2,34240 ZAR
50 JMD5,85600 ZAR
100 JMD11,71200 ZAR
250 JMD29,28000 ZAR
500 JMD58,56000 ZAR
1000 JMD117,12000 ZAR
2000 JMD234,24000 ZAR
5000 JMD585,60000 ZAR
10000 JMD1.171,20000 ZAR