100 Güney Afrika randından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile ZAR → GMD çevirin

100 zar
374,02 gmd

1,000R ZAR = 3,740D GMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,79823,7982
Düşük3,68653,5831
Ortalama3,73653,7049
Değişim0.84%2.46%
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1 ZAR → GMD istatistikleri

ZAR → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7982, en düşük 3,6865 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7365 oldu. ZAR → GMD kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

ZAR → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7982, en düşük 3,5831 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,7049 oldu. ZAR → GMD kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Gambiya Dalaşı
1 ZAR3,74016 GMD
5 ZAR18,70080 GMD
10 ZAR37,40160 GMD
20 ZAR74,80320 GMD
50 ZAR187,00800 GMD
100 ZAR374,01600 GMD
250 ZAR935,04000 GMD
500 ZAR1.870,08000 GMD
1000 ZAR3.740,16000 GMD
2000 ZAR7.480,32000 GMD
5000 ZAR18.700,80000 GMD
10000 ZAR37.401,60000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Güney Afrika Randı
1 GMD0,26737 ZAR
5 GMD1,33684 ZAR
10 GMD2,67368 ZAR
20 GMD5,34736 ZAR
50 GMD13,36840 ZAR
100 GMD26,73680 ZAR
250 GMD66,84200 ZAR
500 GMD133,68400 ZAR
1000 GMD267,36800 ZAR
2000 GMD534,73600 ZAR
5000 GMD1.336,84000 ZAR
10000 GMD2.673,68000 ZAR