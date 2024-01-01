10 Güney Afrika randından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → CLP çevirin

10 zar
520 clp

1,000R ZAR = 52,01$ CLP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,166652,3904
Düşük49,936647,8749
Ortalama51,428650,5635
Değişim1.64%2.69%
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1 ZAR → CLP istatistikleri

ZAR → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,1666, en düşük 49,9366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,4286 oldu. ZAR → CLP kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

ZAR → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 52,3904, en düşük 47,8749 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,5635 oldu. ZAR → CLP kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Şili Pesosu
1 ZAR52,01250 CLP
5 ZAR260,06250 CLP
10 ZAR520,12500 CLP
20 ZAR1.040,25000 CLP
50 ZAR2.600,62500 CLP
100 ZAR5.201,25000 CLP
250 ZAR13.003,12500 CLP
500 ZAR26.006,25000 CLP
1000 ZAR52.012,50000 CLP
2000 ZAR104.025,00000 CLP
5000 ZAR260.062,50000 CLP
10000 ZAR520.125,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Güney Afrika Randı
1 CLP0,01923 ZAR
5 CLP0,09613 ZAR
10 CLP0,19226 ZAR
20 CLP0,38452 ZAR
50 CLP0,96131 ZAR
100 CLP1,92261 ZAR
250 CLP4,80653 ZAR
500 CLP9,61305 ZAR
1000 CLP19,22610 ZAR
2000 CLP38,45220 ZAR
5000 CLP96,13050 ZAR
10000 CLP192,26100 ZAR