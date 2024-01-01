10 Güney Afrika randından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → BHD çevirin

10 zar
0,206 bhd

1,000R ZAR = 0,02062.د.ب BHD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02100,0210
Düşük0,02050,0199
Ortalama0,02070,0206
Değişim-0.10%1.40%
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1 ZAR → BHD istatistikleri

ZAR → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0210, en düşük 0,0205 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0207 oldu. ZAR → BHD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

ZAR → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0210, en düşük 0,0199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0206 oldu. ZAR → BHD kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bahreyn Dinarı
1 ZAR0,02062 BHD
5 ZAR0,10309 BHD
10 ZAR0,20618 BHD
20 ZAR0,41235 BHD
50 ZAR1,03089 BHD
100 ZAR2,06177 BHD
250 ZAR5,15443 BHD
500 ZAR10,30885 BHD
1000 ZAR20,61770 BHD
2000 ZAR41,23540 BHD
5000 ZAR103,08850 BHD
10000 ZAR206,17700 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Güney Afrika Randı
1 BHD48,50210 ZAR
5 BHD242,51050 ZAR
10 BHD485,02100 ZAR
20 BHD970,04200 ZAR
50 BHD2.425,10500 ZAR
100 BHD4.850,21000 ZAR
250 BHD12.125,52500 ZAR
500 BHD24.251,05000 ZAR
1000 BHD48.502,10000 ZAR
2000 BHD97.004,20000 ZAR
5000 BHD242.510,50000 ZAR
10000 BHD485.021,00000 ZAR