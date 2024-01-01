10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile XOF → THB çevirin

1,000CFA XOF = 0,05567฿ THB

12:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 XOF → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05640,0585
Düşük0,05480,0548
Ortalama0,05580,0562
Değişim1.51%-4.55%
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1 XOF → THB istatistikleri

XOF → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0564, en düşük 0,0548 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0558 oldu. XOF → THB kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

XOF → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0585, en düşük 0,0548 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0562 oldu. XOF → THB kurundaki değişiklik -4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,621,6932.179,2
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1240,9561.230,23
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tayland Bahtı
1 XOF0,05567 THB
5 XOF0,27837 THB
10 XOF0,55673 THB
20 XOF1,11347 THB
50 XOF2,78367 THB
100 XOF5,56734 THB
250 XOF13,91835 THB
500 XOF27,83670 THB
1000 XOF55,67340 THB
2000 XOF111,34680 THB
5000 XOF278,36700 THB
10000 XOF556,73400 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / CFA Frangı BCEAO
1 THB17,96190 XOF
5 THB89,80950 XOF
10 THB179,61900 XOF
20 THB359,23800 XOF
50 THB898,09500 XOF
100 THB1.796,19000 XOF
250 THB4.490,47500 XOF
500 THB8.980,95000 XOF
1000 THB17.961,90000 XOF
2000 THB35.923,80000 XOF
5000 THB89.809,50000 XOF
10000 THB179.619,00000 XOF