10 CFA Frangı BCEAO'dan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile XOF → SHP çevirin

1,000CFA XOF = 0,001274£ SHP

12:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SHP
1 XOF → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.39%-1.89%
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1 XOF → SHP istatistikleri

XOF → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → SHP kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

XOF → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → SHP kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94512,6231,6932.179,54
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1250,9561.230,23
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5511,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Saint Helena Poundu
1 XOF0,00127 SHP
5 XOF0,00637 SHP
10 XOF0,01274 SHP
20 XOF0,02549 SHP
50 XOF0,06372 SHP
100 XOF0,12743 SHP
250 XOF0,31858 SHP
500 XOF0,63717 SHP
1000 XOF1,27433 SHP
2000 XOF2,54866 SHP
5000 XOF6,37165 SHP
10000 XOF12,74330 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / CFA Frangı BCEAO
1 SHP784,72400 XOF
5 SHP3.923,62000 XOF
10 SHP7.847,24000 XOF
20 SHP15.694,48000 XOF
50 SHP39.236,20000 XOF
100 SHP78.472,40000 XOF
250 SHP196.181,00000 XOF
500 SHP392.362,00000 XOF
1000 SHP784.724,00000 XOF
2000 SHP1.569.448,00000 XOF
5000 SHP3.923.620,00000 XOF
10000 SHP7.847.240,00000 XOF