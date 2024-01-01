2.000 CFA Frangı BCEAO'dan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile XOF → MNT çevirin

1,000CFA XOF = 5,491₮ MNT

11:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 XOF → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,67445,7724
Düşük5,47895,4789
Ortalama5,57735,6628
Değişim-2.29%-4.42%
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1 XOF → MNT istatistikleri

XOF → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6744, en düşük 5,4789 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5773 oldu. XOF → MNT kurundaki değişiklik -2.29 değerindeydi.

XOF → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7724, en düşük 5,4789 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6628 oldu. XOF → MNT kurundaki değişiklik -4.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,631,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,58
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5511,4141.820,79

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moğol Tugriki
1 XOF5,49131 MNT
5 XOF27,45655 MNT
10 XOF54,91310 MNT
20 XOF109,82620 MNT
50 XOF274,56550 MNT
100 XOF549,13100 MNT
250 XOF1.372,82750 MNT
500 XOF2.745,65500 MNT
1000 XOF5.491,31000 MNT
2000 XOF10.982,62000 MNT
5000 XOF27.456,55000 MNT
10000 XOF54.913,10000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / CFA Frangı BCEAO
1 MNT0,18211 XOF
5 MNT0,91053 XOF
10 MNT1,82106 XOF
20 MNT3,64212 XOF
50 MNT9,10530 XOF
100 MNT18,21060 XOF
250 MNT45,52650 XOF
500 MNT91,05300 XOF
1000 MNT182,10600 XOF
2000 MNT364,21200 XOF
5000 MNT910,53000 XOF
10000 MNT1.821,06000 XOF