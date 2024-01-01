10 CFA Frangı BCEAO'dan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → JMD çevirin

1,000CFA XOF = 0,2549J$ JMD

10:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 XOF → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26270,2676
Düşük0,25420,2542
Ortalama0,25900,2630
Değişim-2.94%-4.39%
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1 XOF → JMD istatistikleri

XOF → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2627, en düşük 0,2542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2590 oldu. XOF → JMD kurundaki değişiklik -2.94 değerindeydi.

XOF → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2676, en düşük 0,2542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2630 oldu. XOF → JMD kurundaki değişiklik -4.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6311,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,58
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5581,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Jamaika Doları
1 XOF0,25493 JMD
5 XOF1,27464 JMD
10 XOF2,54927 JMD
20 XOF5,09854 JMD
50 XOF12,74635 JMD
100 XOF25,49270 JMD
250 XOF63,73175 JMD
500 XOF127,46350 JMD
1000 XOF254,92700 JMD
2000 XOF509,85400 JMD
5000 XOF1.274,63500 JMD
10000 XOF2.549,27000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / CFA Frangı BCEAO
1 JMD3,92270 XOF
5 JMD19,61350 XOF
10 JMD39,22700 XOF
20 JMD78,45400 XOF
50 JMD196,13500 XOF
100 JMD392,27000 XOF
250 JMD980,67500 XOF
500 JMD1.961,35000 XOF
1000 JMD3.922,70000 XOF
2000 JMD7.845,40000 XOF
5000 JMD19.613,50000 XOF
10000 JMD39.227,00000 XOF