bin CFA Frangı BCEAO'dan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile XOF → CNY çevirin

1,000CFA XOF = 0,01164¥ CNY

09:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 XOF → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01180,0122
Düşük0,01160,0116
Ortalama0,01170,0119
Değişim-1.10%-4.03%
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1 XOF → CNY istatistikleri

XOF → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0118, en düşük 0,0116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0117 oldu. XOF → CNY kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

XOF → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0122, en düşük 0,0116 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0119 oldu. XOF → CNY kurundaki değişiklik -4.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54210,0061,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1981,94612,6321,6932.171,6
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1310,9561.226,01
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5481,4141.813,35

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Çin Yuanı RMB
1 XOF0,01164 CNY
5 XOF0,05820 CNY
10 XOF0,11640 CNY
20 XOF0,23280 CNY
50 XOF0,58200 CNY
100 XOF1,16400 CNY
250 XOF2,91000 CNY
500 XOF5,82000 CNY
1000 XOF11,64000 CNY
2000 XOF23,28000 CNY
5000 XOF58,20000 CNY
10000 XOF116,40000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / CFA Frangı BCEAO
1 CNY85,91060 XOF
5 CNY429,55300 XOF
10 CNY859,10600 XOF
20 CNY1.718,21200 XOF
50 CNY4.295,53000 XOF
100 CNY8.591,06000 XOF
250 CNY21.477,65000 XOF
500 CNY42.955,30000 XOF
1000 CNY85.910,60000 XOF
2000 CNY171.821,20000 XOF
5000 CNY429.553,00000 XOF
10000 CNY859.106,00000 XOF