10 Doğu Karayip dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile XCD → NOK çevirin

1,000$ XCD = 4,077kr NOK

08:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 XCD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,13124,1312
Düşük4,02763,8501
Ortalama4,07783,9852
Değişim0.74%4.76%
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1 XCD → NOK istatistikleri

XCD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1312, en düşük 4,0276 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0778 oldu. XCD → NOK kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

XCD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1312, en düşük 3,8501 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9852 oldu. XCD → NOK kurundaki değişiklik 4.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9531,5350,7891,40184,4161,3380,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7020,0750,053
1 AUD0,65111,69510,5140,91354,9930,8720,615
1 GBP1,26722,7451,94511,775106,9511,6961,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Norveç Kronu
1 XCD4,07659 NOK
5 XCD20,38295 NOK
10 XCD40,76590 NOK
20 XCD81,53180 NOK
50 XCD203,82950 NOK
100 XCD407,65900 NOK
250 XCD1.019,14750 NOK
500 XCD2.038,29500 NOK
1000 XCD4.076,59000 NOK
2000 XCD8.153,18000 NOK
5000 XCD20.382,95000 NOK
10000 XCD40.765,90000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Doğu Karayip Doları
1 NOK0,24530 XCD
5 NOK1,22652 XCD
10 NOK2,45303 XCD
20 NOK4,90606 XCD
50 NOK12,26515 XCD
100 NOK24,53030 XCD
250 NOK61,32575 XCD
500 NOK122,65150 XCD
1000 NOK245,30300 XCD
2000 NOK490,60600 XCD
5000 NOK1.226,51500 XCD
10000 NOK2.453,03000 XCD