500 Doğu Karayip dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile XCD → COP çevirin

1,000$ XCD = 1.629$ COP

07:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 XCD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.666,02001.666,0200
Düşük1.578,06001.491,1100
Ortalama1.622,28501.571,7291
Değişim2.94%9.09%
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1 XCD → COP istatistikleri

XCD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.666,0200, en düşük 1.578,0600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.622,2850 oldu. XCD → COP kurundaki değişiklik 2.94 değerindeydi.

XCD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.666,0200, en düşük 1.491,1100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.571,7291 oldu. XCD → COP kurundaki değişiklik 9.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9811,5360,7891,40284,4091,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6940,0740,053
1 AUD0,65111,70710,5140,91354,9540,8720,615
1 GBP1,26722,7891,94711,777106,9751,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kolombiya Pesosu
1 XCD1.629,35000 COP
5 XCD8.146,75000 COP
10 XCD16.293,50000 COP
20 XCD32.587,00000 COP
50 XCD81.467,50000 COP
100 XCD162.935,00000 COP
250 XCD407.337,50000 COP
500 XCD814.675,00000 COP
1000 XCD1.629.350,00000 COP
2000 XCD3.258.700,00000 COP
5000 XCD8.146.750,00000 COP
10000 XCD16.293.500,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 COP0,00061 XCD
5 COP0,00307 XCD
10 COP0,00614 XCD
20 COP0,01227 XCD
50 COP0,03069 XCD
100 COP0,06137 XCD
250 COP0,15344 XCD
500 COP0,30687 XCD
1000 COP0,61374 XCD
2000 COP1,22748 XCD
5000 COP3,06871 XCD
10000 COP6,13741 XCD