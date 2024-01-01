50 Doğu Karayip dolarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile XCD → BTN çevirin

1,000$ XCD = 31,26Nu. BTN

07:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → BTN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BTN
1 XCD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,280431,2804
Düşük31,114330,8926
Ortalama31,189931,1029
Değişim0.48%0.61%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → BTN istatistikleri

XCD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,2804, en düşük 31,1143 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,1899 oldu. XCD → BTN kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

XCD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,2804, en düşük 30,8926 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,1029 oldu. XCD → BTN kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9641,5370,791,40384,4081,340,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,6990,0750,053
1 AUD0,65111,68910,5140,91354,9240,8720,615
1 GBP1,26722,7521,94611,776106,9061,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Bhutan Ngultrumu
1 XCD31,26200 BTN
5 XCD156,31000 BTN
10 XCD312,62000 BTN
20 XCD625,24000 BTN
50 XCD1.563,10000 BTN
100 XCD3.126,20000 BTN
250 XCD7.815,50000 BTN
500 XCD15.631,00000 BTN
1000 XCD31.262,00000 BTN
2000 XCD62.524,00000 BTN
5000 XCD156.310,00000 BTN
10000 XCD312.620,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Doğu Karayip Doları
1 BTN0,03199 XCD
5 BTN0,15994 XCD
10 BTN0,31988 XCD
20 BTN0,63975 XCD
50 BTN1,59939 XCD
100 BTN3,19877 XCD
250 BTN7,99693 XCD
500 BTN15,99385 XCD
1000 BTN31,98770 XCD
2000 BTN63,97540 XCD
5000 BTN159,93850 XCD
10000 BTN319,87700 XCD