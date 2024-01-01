CFA Frangı BEAC'den Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile XAF → MAD çevirin

1.000 xaf
16,51 mad

1.00000 XAF = 0.01651 MAD

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97481.34830.92910.7945021.346651.5358683.0052
1 ZAR0.052701610.07105740.04896540.04187140.07097040.08094224.3745
1 CAD0.74167514.073110.6890970.5892620.9987761.1391161.5629
1 EUR1.076320.42261.4511810.8551251.44941.6530589.3385

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CFA Frangı BEAC'den Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fas Dirhemi
1 XAF0.01651 MAD
5 XAF0.08254 MAD
10 XAF0.16507 MAD
20 XAF0.33015 MAD
50 XAF0.82536 MAD
100 XAF1.65073 MAD
250 XAF4.12683 MAD
500 XAF8.25365 MAD
1000 XAF16.50730 MAD
2000 XAF33.01460 MAD
5000 XAF82.53650 MAD
10000 XAF165.07300 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 MAD60.57940 XAF
5 MAD302.89700 XAF
10 MAD605.79400 XAF
20 MAD1211.58800 XAF
50 MAD3028.97000 XAF
100 MAD6057.94000 XAF
250 MAD15144.85000 XAF
500 MAD30289.70000 XAF
1000 MAD60579.40000 XAF
2000 MAD121158.80000 XAF
5000 MAD302897.00000 XAF
10000 MAD605794.00000 XAF