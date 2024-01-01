CFA Frangı BEAC'den Çin yuanına

Reel döviz kuru ile XAF → CNY çevirin

1.000 xaf
11,80 cny

1.00000 XAF = 0.01180 CNY

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0763589.34261.450971.652620.9480218.3559
1 GBP1.1693211.25865104.4741.696721.932521.1085421.4648
1 USD0.929050.794502183.00521.348051.535390.8807517.0538
1 INR0.01119290.009571710.012047410.01624050.01849750.01061080.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BEAC'den Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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XAF → SGD

XAF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Çin Yuanı RMB
1 XAF0.01180 CNY
5 XAF0.05902 CNY
10 XAF0.11804 CNY
20 XAF0.23608 CNY
50 XAF0.59020 CNY
100 XAF1.18040 CNY
250 XAF2.95100 CNY
500 XAF5.90200 CNY
1000 XAF11.80400 CNY
2000 XAF23.60800 CNY
5000 XAF59.02000 CNY
10000 XAF118.04000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / CFA Frangı BCEAO
1 CNY84.71680 XAF
5 CNY423.58400 XAF
10 CNY847.16800 XAF
20 CNY1694.33600 XAF
50 CNY4235.84000 XAF
100 CNY8471.68000 XAF
250 CNY21179.20000 XAF
500 CNY42358.40000 XAF
1000 CNY84716.80000 XAF
2000 CNY169433.60000 XAF
5000 CNY423584.00000 XAF
10000 CNY847168.00000 XAF