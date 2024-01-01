CFA Frangı BEAC'den Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile XAF → BTN çevirin

1.000 xaf
136,22 btn

1.00000 XAF = 0.13622 BTN

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.076589.35121.450961.652470.94795518.3573
1 GBP1.1693211.25875104.4781.696611.932231.1084721.4652
1 USD0.928950.794439183.00161.347851.535040.8805517.0528
1 INR0.01119180.009571370.01204810.01623880.01849410.01060880.205451

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CFA Frangı BEAC'den Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bhutan Ngultrumu
1 XAF0.13622 BTN
5 XAF0.68112 BTN
10 XAF1.36223 BTN
20 XAF2.72446 BTN
50 XAF6.81115 BTN
100 XAF13.62230 BTN
250 XAF34.05575 BTN
500 XAF68.11150 BTN
1000 XAF136.22300 BTN
2000 XAF272.44600 BTN
5000 XAF681.11500 BTN
10000 XAF1362.23000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFA Frangı BCEAO
1 BTN7.34091 XAF
5 BTN36.70455 XAF
10 BTN73.40910 XAF
20 BTN146.81820 XAF
50 BTN367.04550 XAF
100 BTN734.09100 XAF
250 BTN1835.22750 XAF
500 BTN3670.45500 XAF
1000 BTN7340.91000 XAF
2000 BTN14681.82000 XAF
5000 BTN36704.55000 XAF
10000 BTN73409.10000 XAF