CFA Frangı BEAC'den Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile XAF → BHD çevirin

1.000 xaf
0,619 bhd

1.00000 XAF = 0.00062 BHD

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97321.347850.928950.7944391.346351.5350483.0016
1 ZAR0.052706110.07103970.04896040.04187160.07096060.08090564.37468
1 CAD0.74192214.076610.6891990.5894120.9988871.1388861.5807
1 EUR1.076520.42461.4509610.8551951.449351.6524789.3512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bahreyn Dinarı
1 XAF0.00062 BHD
5 XAF0.00309 BHD
10 XAF0.00619 BHD
20 XAF0.01237 BHD
50 XAF0.03094 BHD
100 XAF0.06187 BHD
250 XAF0.15468 BHD
500 XAF0.30935 BHD
1000 XAF0.61870 BHD
2000 XAF1.23741 BHD
5000 XAF3.09353 BHD
10000 XAF6.18705 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 BHD1616.28000 XAF
5 BHD8081.40000 XAF
10 BHD16162.80000 XAF
20 BHD32325.60000 XAF
50 BHD80814.00000 XAF
100 BHD161628.00000 XAF
250 BHD404070.00000 XAF
500 BHD808140.00000 XAF
1000 BHD1616280.00000 XAF
2000 BHD3232560.00000 XAF
5000 BHD8081400.00000 XAF
10000 BHD16162800.00000 XAF