Samoa talasından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile WST → DOP çevirin

1.000 wst
21.489,20 dop

1.00000 WST = 21.48920 DOP

01:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD10.928951.5357418.97021.348050.79453483.00421.3467
1 EUR1.0764511.6531520.42051.451110.8553189.34991.44966
1 AUD0.651150.604905112.35240.8777830.51736154.04820.876904
1 ZAR0.05271430.04897050.080955610.07106150.04188324.37550.0709903

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Samoa talasından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Dominik Pesosu
1 WST21.48920 DOP
5 WST107.44600 DOP
10 WST214.89200 DOP
20 WST429.78400 DOP
50 WST1074.46000 DOP
100 WST2148.92000 DOP
250 WST5372.30000 DOP
500 WST10744.60000 DOP
1000 WST21489.20000 DOP
2000 WST42978.40000 DOP
5000 WST107446.00000 DOP
10000 WST214892.00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Samoa Talası
1 DOP0.04654 WST
5 DOP0.23268 WST
10 DOP0.46535 WST
20 DOP0.93070 WST
50 DOP2.32676 WST
100 DOP4.65351 WST
250 DOP11.63377 WST
500 DOP23.26755 WST
1000 DOP46.53510 WST
2000 DOP93.07020 WST
5000 DOP232.67550 WST
10000 DOP465.35100 WST