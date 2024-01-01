Samoa talasından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile WST → BOB çevirin

1.000 wst
2.532,86 bob

1.00000 WST = 2.53286 BOB

01:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0765589.3581.45131.653560.9479218.3641
1 GBP1.1691311.25865104.4731.696791.933261.1082421.4704
1 USD0.92890.794502183.0041.34811.535980.8805517.0583
1 INR0.01119090.009571850.012047610.01624140.01850490.01060850.205512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Bolivya Bolivyanosu
1 WST2.53286 BOB
5 WST12.66430 BOB
10 WST25.32860 BOB
20 WST50.65720 BOB
50 WST126.64300 BOB
100 WST253.28600 BOB
250 WST633.21500 BOB
500 WST1266.43000 BOB
1000 WST2532.86000 BOB
2000 WST5065.72000 BOB
5000 WST12664.30000 BOB
10000 WST25328.60000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Samoa Talası
1 BOB0.39481 WST
5 BOB1.97406 WST
10 BOB3.94811 WST
20 BOB7.89622 WST
50 BOB19.74055 WST
100 BOB39.48110 WST
250 BOB98.70275 WST
500 BOB197.40550 WST
1000 BOB394.81100 WST
2000 BOB789.62200 WST
5000 BOB1974.05500 WST
10000 BOB3948.11000 WST