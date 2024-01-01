Vietnam dongundan Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile VND → DKK çevirin

1.000 vnd
0,28 dkk

1.00000 VND = 0.00028 DKK

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855441.0765589.35881.451351.653560.9481518.3641
1 GBP1.1689911.25845104.4571.696581.932951.1083821.467
1 USD0.928950.794628183.00481.348151.535980.880817.0583
1 INR0.01119080.009573280.012047510.01624180.01850470.01061140.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Danimarka Kronu
1 VND0.00028 DKK
5 VND0.00142 DKK
10 VND0.00284 DKK
20 VND0.00567 DKK
50 VND0.01418 DKK
100 VND0.02836 DKK
250 VND0.07089 DKK
500 VND0.14179 DKK
1000 VND0.28357 DKK
2000 VND0.56715 DKK
5000 VND1.41787 DKK
10000 VND2.83573 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Vietnam Dongu
1 DKK3526.43000 VND
5 DKK17632.15000 VND
10 DKK35264.30000 VND
20 DKK70528.60000 VND
50 DKK176321.50000 VND
100 DKK352643.00000 VND
250 DKK881607.50000 VND
500 DKK1763215.00000 VND
1000 DKK3526430.00000 VND
2000 DKK7052860.00000 VND
5000 DKK17632150.00000 VND
10000 DKK35264300.00000 VND