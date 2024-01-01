Uruguay pesosundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile UYU → ARS çevirin

1.000 uyu
21.337,10 ars

1.00000 UYU = 21.33710 ARS

21:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.076489.34791.450611.652310.9478218.3569
1 GBP1.1693611.25865104.4761.696221.932071.1083421.465
1 USD0.929050.794502183.00621.347651.535040.8805517.054
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623550.0184930.01060820.205455

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Uruguay pesosundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Arjantin Pesosu
1 UYU21.33710 ARS
5 UYU106.68550 ARS
10 UYU213.37100 ARS
20 UYU426.74200 ARS
50 UYU1066.85500 ARS
100 UYU2133.71000 ARS
250 UYU5334.27500 ARS
500 UYU10668.55000 ARS
1000 UYU21337.10000 ARS
2000 UYU42674.20000 ARS
5000 UYU106685.50000 ARS
10000 UYU213371.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Uruguay Pesosu
1 ARS0.04687 UYU
5 ARS0.23433 UYU
10 ARS0.46867 UYU
20 ARS0.93734 UYU
50 ARS2.34334 UYU
100 ARS4.68668 UYU
250 ARS11.71670 UYU
500 ARS23.43340 UYU
1000 ARS46.86680 UYU
2000 ARS93.73360 UYU
5000 ARS234.33400 UYU
10000 ARS468.66800 UYU