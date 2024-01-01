Uganda şilininden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile UGX → BTN çevirin

1.000 ugx
21,44 btn

1.00000 UGX = 0.02144 BTN

00:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0764589.34851.450571.651760.9478718.3571
1 GBP1.1694411.25885104.4881.696361.931641.1084821.4677
1 USD0.928950.794376183.00291.347551.534450.8805517.0534
1 INR0.01119210.009570460.012047810.0162350.01848670.01060870.205455

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Uganda şilininden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 UGX0.02144 BTN
5 UGX0.10719 BTN
10 UGX0.21437 BTN
20 UGX0.42875 BTN
50 UGX1.07187 BTN
100 UGX2.14374 BTN
250 UGX5.35935 BTN
500 UGX10.71870 BTN
1000 UGX21.43740 BTN
2000 UGX42.87480 BTN
5000 UGX107.18700 BTN
10000 UGX214.37400 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Uganda Şilini
1 BTN46.64750 UGX
5 BTN233.23750 UGX
10 BTN466.47500 UGX
20 BTN932.95000 UGX
50 BTN2332.37500 UGX
100 BTN4664.75000 UGX
250 BTN11661.87500 UGX
500 BTN23323.75000 UGX
1000 BTN46647.50000 UGX
2000 BTN93295.00000 UGX
5000 BTN233237.50000 UGX
10000 BTN466475.00000 UGX