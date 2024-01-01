Ukrayna grivnasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile UAH → AMD çevirin

1.000 uah
10.688,40 amd

1.00000 UAH = 10.68840 AMD

00:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.077189.41191.450851.651870.9480118.3639
1 GBP1.1693211.2595104.5531.696551.93161.1085221.4737
1 USD0.92840.793966183.01171.3471.533620.8801517.0494
1 INR0.01118420.009564510.012046510.01622660.01847480.01060270.205386

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Ukrayna grivnasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Ermeni Dramı
1 UAH10.68840 AMD
5 UAH53.44200 AMD
10 UAH106.88400 AMD
20 UAH213.76800 AMD
50 UAH534.42000 AMD
100 UAH1068.84000 AMD
250 UAH2672.10000 AMD
500 UAH5344.20000 AMD
1000 UAH10688.40000 AMD
2000 UAH21376.80000 AMD
5000 UAH53442.00000 AMD
10000 UAH106884.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Ukrayna Grivnası
1 AMD0.09356 UAH
5 AMD0.46780 UAH
10 AMD0.93560 UAH
20 AMD1.87119 UAH
50 AMD4.67798 UAH
100 AMD9.35597 UAH
250 AMD23.38992 UAH
500 AMD46.77985 UAH
1000 AMD93.55970 UAH
2000 AMD187.11940 UAH
5000 AMD467.79850 UAH
10000 AMD935.59700 UAH