Trinidad ve Tobago dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile TTD → NOK çevirin

1.000 ttd
1.555,10 nok

1.00000 TTD = 1.55510 NOK

23:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3462583.00950.79346218.94431.531980.92811.3455
1 CAD0.742804161.65980.58938714.07191.137960.6894090.999443
1 INR0.01204680.01621810.009558690.2282180.01845550.01118090.016209
1 GBP1.26031.69668104.617123.87551.930751.169671.69573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Norveç Kronu
1 TTD1.55510 NOK
5 TTD7.77550 NOK
10 TTD15.55100 NOK
20 TTD31.10200 NOK
50 TTD77.75500 NOK
100 TTD155.51000 NOK
250 TTD388.77500 NOK
500 TTD777.55000 NOK
1000 TTD1555.10000 NOK
2000 TTD3110.20000 NOK
5000 TTD7775.50000 NOK
10000 TTD15551.00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Trinidad ve Tobago Doları
1 NOK0.64305 TTD
5 NOK3.21523 TTD
10 NOK6.43046 TTD
20 NOK12.86092 TTD
50 NOK32.15230 TTD
100 NOK64.30460 TTD
250 NOK160.76150 TTD
500 NOK321.52300 TTD
1000 NOK643.04600 TTD
2000 NOK1286.09200 TTD
5000 NOK3215.23000 TTD
10000 NOK6430.46000 TTD