Trinidad ve Tobago dolarından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile TTD → KGS çevirin

1.000 ttd
13.200,40 kgs

1.00000 TTD = 13.20040 KGS

23:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0775589.44841.450651.650790.9479618.3649
1 GBP1.169611.26025104.6141.696611.930681.1087421.4787
1 USD0.928050.793493183.01091.346251.531980.879817.0432
1 INR0.01117960.009558910.012046610.01621770.01845520.01059860.205313

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Kırgızistan Somu
1 TTD13.20040 KGS
5 TTD66.00200 KGS
10 TTD132.00400 KGS
20 TTD264.00800 KGS
50 TTD660.02000 KGS
100 TTD1320.04000 KGS
250 TTD3300.10000 KGS
500 TTD6600.20000 KGS
1000 TTD13200.40000 KGS
2000 TTD26400.80000 KGS
5000 TTD66002.00000 KGS
10000 TTD132004.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Trinidad ve Tobago Doları
1 KGS0.07576 TTD
5 KGS0.37878 TTD
10 KGS0.75755 TTD
20 KGS1.51511 TTD
50 KGS3.78778 TTD
100 KGS7.57555 TTD
250 KGS18.93887 TTD
500 KGS37.87775 TTD
1000 KGS75.75550 TTD
2000 KGS151.51100 TTD
5000 KGS378.77750 TTD
10000 KGS757.55500 TTD