500 Trinidad ve Tobago dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile TTD → JMD çevirin

500 ttd
11.528,20 jmd

1.00000 TTD = 23.05640 JMD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.348383.02640.79475518.95381.53410.929351.34645
1 CAD0.741675161.57860.58944914.05761.13780.6892570.998628
1 INR0.01204440.016239410.009572310.2282860.01847720.01119310.0162171
1 GBP1.258251.6965104.468123.84861.930281.169341.69417

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Jamaika Doları
1 TTD23.05640 JMD
5 TTD115.28200 JMD
10 TTD230.56400 JMD
20 TTD461.12800 JMD
50 TTD1152.82000 JMD
100 TTD2305.64000 JMD
250 TTD5764.10000 JMD
500 TTD11528.20000 JMD
1000 TTD23056.40000 JMD
2000 TTD46112.80000 JMD
5000 TTD115282.00000 JMD
10000 TTD230564.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 JMD0.04337 TTD
5 JMD0.21686 TTD
10 JMD0.43372 TTD
20 JMD0.86744 TTD
50 JMD2.16859 TTD
100 JMD4.33718 TTD
250 JMD10.84295 TTD
500 JMD21.68590 TTD
1000 JMD43.37180 TTD
2000 JMD86.74360 TTD
5000 JMD216.85900 TTD
10000 JMD433.71800 TTD